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GeriEkonomi Şampiyon Arap atlarının tayları 29 Eylül'de satışa çıkıyor
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Şampiyon Arap atlarının tayları 29 Eylül'de satışa çıkıyor

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Şampiyon Arap atlarının tayları 29 Eylül'de satışa çıkıyor
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan elit Arap tayı, satışa sunulacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 29 Eylül Salı günü saat 12.00'de satışa çıkarılacak Arap tayları arasında Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha ve Hızlıtay gibi Türkiye'de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları da bulunuyor.

Açık artırma usulüyle yapılacak satış, TAY TV ve TJK TV'den canlı yayınlanacak.

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