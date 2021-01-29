Salgını fırsata çevirdi

Beta Motorlu Kapı Sistemleri’nin kuruluşunun 38’inci yılını kutlayacağını aktaran Beta Motorlu Kapı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rehai Kızıltan, yıl içinde tüm servis ve montaj personelinin girdikleri sınav sonucu branşlarında uluslararası geçerliliği olan ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazandığını açıkladı. Bu dönemde krizi fırsata çevirdiklerini söyleyen Kızıltan, “Eğitimli personelle iş yapmanın hem firma verimliliğini artırmak hem de müşteri memnuniyetini tesis etmek açısından önemli olduğunu biliyoruz. Bunun getirisini önümüzdeki dönemde daha da artarak göreceğiz” dedi.

CİRO ARTIŞI SAĞLADIK

Kızıltan, 2020’nin pandemi ve doğal felaketlerle anımsanacak bir yıl olduğuna dikkat çekerek, “Yaşanan tüm olumsuz olay ve gelişmelere rağmen önemli bir ciro artışı gerçekleştirmeyi başardık” diye konuştu. Sektöre global bakabilen bir yönetim anlayışıyla ilkeli ve dürüst olmanın önemine dikkat çeken Kızıltan, bunun yanı sıra müşteri odaklı yaklaşım, eğitimli ve yetkin personel, yenilikleri takip edip, uzun vadeli düşünerek aksiyon almak, müşterinin ihtiyacı ne ise onu karşılayacak en uygun ürünü sunmak ve finansman yapısını sağlam tutmak olduğunu açıkladı.

TEMAZSIZ GEÇİŞ ARTTI

Uygulamadaki başarı seviyelerinin, bölgede ki kurumsal endüstri şirketlerinin ve büyük inşaat firmalarının tedarikçi olarak Beta’yı seçmelerini beraberinde getirdiğini belirten Kızıltan, yurtdışı satış ve taahhüt işlerinde de hızla yol almalarının gurur verici olduğunu söyledi. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarının gerektirdiği hijyen kurullarına uyarak üretime devam ettiklerini söyleyen Kızıltan, bu süreçte temassız geçiş sağlayan otomatik 90 derece açılan kapılar, fotoselli yaya geçiş kapıları, hijyen odaları imalatlarında artış yaşadıklarını belirtti.

İHRACATA ODAKLANMAK GEREKİYOR

Her firmanın ihracata odaklanmasının önemine de dikkat çeken Kızıltan, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu her türlü kriz ve olumsuzluklara rağmen çok kısa sürede toparlama yeteneğinin yıllardır şahidi olduklarını belirterek “Çalışıp üretmekten başka çıkar yol olmadığı, çağdaş, teknolojiye ve bilime öncelik veren kalkınmış bir ülkeyi yaratmak ve global ölçekli bir firma olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz ve başarıya gönülden inanıyoruz” dedi.

İKİNCİ KUŞAK GÖREVDE

Ülke olarak içinden geçilen zor dönemde işveren ve yüklenicinin birbirini tamamladığını ifade eden Ali Rehai Kızıltan, “Herkesin birbirini destekler şekilde özverili olarak çalışması gerektiğini düşünüyorum. 38 yıllık deneyim ve birikimlerimizin partnerlerimizce anlaşılmış olmasından ve tercih edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. İşleri yöneten ikinci nesille artan dinamizm ve teknolojik kabiliyetimizle ivmemiz yükseldi” dedi.



HIZLI BÜYÜME OLUR

Kızıltan, “2021 yılında ülkemizin daha fazla yatırım yapılabilir bir ülke haline getirilmesi için gereken ‘yapısal dönüşümlerin’ gerçekleşmesi halinde zaten dinamik bir insan potansiyeli olan ülkemizin çok hızlı bir ivmeyle büyüyeceğini, olumlu düşünme ve daha fazla çalışmaya devam ederek topluma olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.