Salgına rağmen rekor geldi

Türkiye'nin önemli limanları arasında yer alan Hopaport 2020 yılı liman hareket bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Ocak-aralık döneminde Hopaport toplam 200 gemiye ev sahipliği yaparken, toplamda 948 bin 713 ton yük elleçledi. 2020 yılında 18 değişik kalemde ürün elleçlediklerini, 2021 yılında bu rakamı 25’e kadar yükseltme anlamında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, 12 aylık dönemde liman tarihinin en yüksek elleçleme rakamına haziran ayında 111 bin 546 ton ile ulaştıklarını, bu rakamın temmuz ayında 107 bin 914 ton olduğunu söyledi.

Hopaport’un yeni projelerinden olan ve 2021 yıllında hizmete sokulması planlanan LPG terminalinde tüm izinlerin alındığını ve ihtisas gümrüklü limanlar arasına Hopa Limanı’nın da alındığı beliten Özer, yılın ilk 6 ayında hedeflerine ulaştıklarını, ikinci 6 ayda da asıl hedef olan toplamda 1 milyon ton yük elleçleme rakamlarına pandemi koşullarından dolayı az bir rakamla kaçırdıklarını ifade etti. Temel hedeflerinin ürün çeşitliliğini arttırarak limandaki genel haraketliliği sürekli kılmak olduğunu söyleyen Özer, 2021 yılında önlerine koydukları 1 milyon ton yük elleçleme hedefini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Hopaport’un 2021 yılı ilk dört ayında zorlu pandemi koşullarına rağmen çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk dört ayda 41 geminin uğradığı HOPAPORT’ta 190 bin 476 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleri kapsamında azami tedbirlerin alındığı Hopaport’ta kömür, uçucu kül, bakır ve pirit konsantresi başta olmak üzere değişik ürünler, değişik rıhtımlarda elleçlenebiliyor. Özellikle tank terminali-tahıl terminali ve çimento terminalinde yaşanan haraketlilik yılın ilk yarısının son iki ayında da artarak devam edeceği bekleniyor.”

KATKI SUNUYORUZ

Türkiye’nin diğer ülkeler gibi ciddi bir salgın tehdidi altında bulunduğunu, alınan tedbirlerle salgınında önemli sayılabilecek oranda önüne geçilebildiğini belirten Özer, “HOPAPORT’un iş haraketliliğini arttırmayı başarmasının çok önemli olduğunu söylemeliyim. Hopa TSO’nun çalışmalarımıza verdiği moral destek ve özellikle S.S Hopa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve yönetimi ile tüm şoför dostlarımızın bu süreçte koordineli ve özverili çaba ve çalışmalarında bizler açısından teşekküre layıktır. Hopaport’un çalışması demek, zincirleme bir halka olan nakliyecisinden oteline, lokantasından taksicisine, konfeksiyonunda berber esnafına, nalburundan komisyoncusuna, gümrük işleri yapan arkadaşlarımıza kadar çok çeşitli alanlarda iş haraketliliğine katkı sunmaktır” diye konuştu.

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