Salda için keşif günü

Yeşilovalı 5 sakinin açtığı iptal davasında Isparta İdare Mahkemesi pazartesi günü 7 kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte keşif yapacak. Bilirkişiler, plan değişikliğinin zorunlu olup olmadığını, yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, turizm açısından olumlu ve olumsuz etkileri gibi bir dizi konuyu irdeleyecek. Keşfin ardından bilirkişi heyeti raporunu hazırlayarak mahkemeye sunacak.

Isparta İdare Mahkemesi 8 Haziran’da davacı ve davalılara 7 kişilik bilirkişi listesini gönderdi. Listede Şehir ve Bölge Plancıları Prof Ali Türk ve Duygu Gökçe, Çevre Mühendisi Prof. İsmail Tosun, Jeoloji Mühendisi Mehmet Özçelik, Orman Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Avcı, Harita Mühendisi Araştırma Görevlisi Ahmet Uysal, Ziraat Mühendisi Doç. Hasan Öz yer aldı. Davacı avukatları İsmail Tosun’a atıksu yönetimi, Mehmet Özçelik’in jeo sitlerle ilgili çalışması olmadığı için itiraz ederek değiştirilmesini istedi.

DANIŞTAY BOZAR

Ayrıca 2 şehir plancısı ve bir ziraat mühendisi tayin edildiği belirtilerek, göl ve çevresinin tarım alanı olmadığı için ziraat mühendisine gerek olmadığı vurgulanarak, “Ancak alan, sulak alan, Tabiat Parkı ve SİT alanı olmakla alanla ilgili bir biyolog/ekolog, ayrıca göller üzerinde çalışmış bir hidrobiyolog/limnolog olması mecburidir. Uygun seçimlerle oluşturulmayan bilirkişi heyetini Danıştay bozma nedeni saymaktadır. Bu nedenle ziraat mühendisi ve şehir plancı öğretim üyelerinden birinin çıkarılarak yerine göller konusunda çalışmış bir limnolog/hidrobiyolog ve bir ekolog/biyologun dahil edilmesi bu önemli dava için yerinde olacaktır” denildi. Isparta İdare Mahkemesi bu itirazları 16 Haziran’da karara bağlayarak reddetti ve 6 Temmuz saat 10.40’da keşif mahalinde hazır bulunulmasını istedi. Mahkeme, bilirkişi heyetinin raporunu sunmasından sonra Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarını iptal edip etmemeyi karara bağlayacak.