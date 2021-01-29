Şaka para Dogecoin yükselişiyle sosyal medyanın gündeminde – Dogecoin nedir?

Bitcoin fiyatlarının 2017 yılında olağanüstü artmasıyla bir anda ilgi görmeye başlayan kripto paralara her geçen gün yenileri ekleniyor. Son günlerde revaçta olan kripto paralardan biri de Dogecoin oldu. Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti.

DOGECOİN NEDİR?



Dogecoin, diğer para birimlerine göre biraz daha farklı çünkü 2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir para birimi. Üzerinde maskot olarak Japon shiba inu köpeğini kullanan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet esprisine gönderme yapıyor.

DOGECOİN NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Adobe'tan bir ürün grup yöneticisi Jackson Palmer ve IBM'den yazılım mühendisi Billy Markus, Dogecoin'i çok da fazla üzerinde düşünmeden yarattıklarını söylüyor.



Palmer, "Bir akşam iş çıkışı bira içiyordum, boş vaktim de çoktu. Oturdum ve Dogecoin.com'u satın aldım" diyor.

daha sonra Markus devreye giriyor ve Dogecoin.com üzerinden bir kripto para geliştiriyorlar.



Para birimi adını Japon şiba inu türü köpeğinden yola çıkarak hazırlanan bir internet fenomeninden alıyor.



KURUCUSU DA ENDİŞELİ



Dogecoin'deki yükseliş, para biriminin kurucularından olan ancak 2015 yılında ayrılan Jackson Palmer'ı da endişelendiriyor. Palmer, "geliştirici ekibine yazılımı stabil ve güvenli tutma konusunda inancım yüksek ancak üzerinde köpek resmi bulunan ve 2 yıldır tek bir yazılım güncellemesi yayınlamayan bir paranın 1 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşması kriptoparalardaki boşluğun seviyesi hakkında çok şey anlatıyor." ifadesini kullandı.



