Sahte ürün vurgunu

Dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilen sahte ürünlere karşı hem markalar hem de yetkililer büyük bir savaş veriyor. Bu ürünleri üretenler cezalarla karşı karşıya kalırken, el konulan ürünler de mahkeme süreci sonunda imha ediliyor. İmha sürecine kadar olan süreçte söz konusu sahte ürünler anlaşmalı depolarda bekletiliyor. Ancak geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 13 kişiye yönelik verdiği göz altı kararı sonrasında sahte ürünlerin bekletildiği bir depodan, ürünlerin imhadan önce çıkarılarak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

TEKNİK TAKİP

Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre süreç, yediemin deposuna konulan taklit ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine başlatıldı. Gözaltına alınanlardan Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı personeli Davut Ö. ile, yediemin deposu sahibi İlhan V. tutuklandı. Milli Emlak Müdürü F. E. ile yedi emin deposu sahibi S. K. V. dahil 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Davut Ö. ile İlhan V. arasında para ilişkisi olduğu, depo ihalesine ilişkin gizli bilgilerin paylaşıldığı iddiasının da yer aldığı şikâyet sonrası şüpheliler hakkında teknik takip kararı alındı.

İKİCİ DEPO PARAVAN

Polis, 3 Temmuz günü yaptığı baskınlarda şüphelilerin evleri yanı sıra iki depoda da arama yaptı. Anılan depolardan biri Esenyurt’ta, diğeri ise Arnavutköy Ömerli’de bulunuyordu. Esenyurt’taki depo, S. K. V.’ye ait, Arnavutköy Ömerli’deki depo ise eşi İlhan V.’ye aitti. Geçen yıl sonunda yapılan ihaleyi S. K. V.’ye ait VRL Plastik firması kazanmış, Milli Emlak ile sözleşme imzalamıştı. İstanbul’da ele geçirilen sahte ürünlerin de Esenyurt’taki depoya konulması gerekiyordu.

PARFÜM, MONT, ÇANTA

Ancak yapılan aramada, resmi depoda bulunması gereken bazı ürünler bulunamadı. Polisin yaptığı tespite göre, sayıları binlerle ifade edilen Giorgio Armani marka parfümler, Moncler marka montlar, Louis Vuitton marka çantalar, Gucci marka cüzdanlar, Chanel marka şallar, Calvin Klein marka eşofmanlar, Ariel marka toz deterjanların bir bölümü bulunamadı. Deponun sahibi S. K. V. ise emniyet ifadesinde, ürünlerin bulunamamasının söz konusu olmadığını belirtti. V. ifadesinde, deponun büyük olması nedeni ile soruşturmaya konu ürünlerin bulunamamış olabileceğini belirtti.

TAKLİT AYAKKABILARI DEPOSUNA İNDİRTTİ

Soruşturma dosyasına çok sayıda tape de girdi. Telefon konuşmalarından biri de tutuklanan İlhan B. ile personeli arasında geçiyor. Konuşma, İstanbul Sultangazi’de ele geçilen 5 kamyon taklit Nike marka ayakkabıya ilişkin. K. Ayakkabıcılık isimli firmadan ele geçilen malların Esenyurt’daki depoya boşaltılması gerekiyordu. Ancak İlhan V., telefonda personeline “Şimdin ne yap biliyor musun… Ömerli’ye indirin. Ömerli’ye, Ömerli’ye indirin sürün” diyor. Personeli ise “tamam” diyor.

PARFÜMLER PARAVAN DEPODA

Arnavutköy’de bulunan resmi bir yetkisi bulunmayan depoda ise, 11 bin adet, Versace, Dior, Bvlgari, Paco Rabanne, Diesel, Lancome, Nina Ricci marka parfüm ile 3 bin 300 adet, çeşitli markalara ait boş parfüm şişesi bulundu. Baskın esnasında, S. K. V.’ye ait otomobilde de 36 adet sahte Giorgio Armani marka parfüm bulundu. Polis, ele geçirilen binlerce parfümün, herhangi bir yetkisi olmayan bu depoya neden konulduğu sorusunun yanıtını alamadı.

KAÇAK AKARYAKIT DA BULUNAMADI

Türkiye genelinde il milli emlak müdürlükleri, ele geçirilen sahte ürünlerin konulabileceği depolar için ihale düzenliyor. Ele geçirilen ürünler, avukatlar, polis ve zaman zaman da milli emlak görevlileri gözetiminde depolara indiriliyor. Ürünler çoğu zaman, yargılama sonuçlanınca imha ediliyor. Kimi zaman da, ürünler için müsadere kararı verilerek satılabiliyor. 13 kişiye yönelik operasyonda, benzer şekilde tonlarca kaçak akaryakıtın da buharlaştırıldığı öne sürüldü.

