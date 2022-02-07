Sahte hukuk bürosu oyunu

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Bitlis Barosu avukatı Kadir Köstekçi, cep telefonlarından ulaştıkları kişilere, internetten yaptıkları alışverişler üzerinden 'Borcu zamanında ödemezseniz, icra takibi başlatacağız' deyip, hukuk bürosu adı altında icra takibi mesajı gönderen dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Avukat Köstekçi, bugüne kadar birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ŞİKÂYETLER SIKLAŞTI

Av. Köstekçi, "Türkiye’de son zamanlarda vatandaşların bizlere çok sık getirdiği bir dolandırıcılık konusu var. İnternet üzerinden verilen siparişlerin 'Tüketici Hakları Kanunu' gereğince cayma hakkı olduğu halde teslim alınmamasından kaynaklı vatandaşlarımıza ilk önce mesaj gönderiliyor. Sonrasında bu kişilere telefonla ulaşılıyor. Ardından avukat arkadaşlarımızın ismi kullanılarak ve usule uygun olmayan bir dilekçenin fotoğrafını atmak gibi şekillerle vatandaşlara ulaşıyorlar. Örneğin; ‘18 bin TL’lik bir alacağımız söz konusudur. Eğer 4 bin 900 TL öderseniz dosyayı kapatırız aksi takdirde icra takibi başlatacağız’ gibi ifadelerle vatandaşlarımızı kandırıyorlar" dedi.

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NEREDEN ULAŞIYORLAR

Sorunun birçok boyutu olduğuna dikkat çeken avukat Köstekçi, şöyle konuştu: "Birinci boyutu bu vatandaşların telefon numaralarına nasıl ve nereden ulaşılıyor? Bunun kargo şirketleri üzerinden ulaşılması söz konusu ise bu büyük bir skandal çünkü kargo şirketlerinin tamamı ulusal firmalardan oluşuyor. Bu firmaların tamamı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında gerekli önlemleri alması gereken firmalar. Kanun kapsamında müşterilerin kimlik bilgilerinin, telefon bilgilerinin başka biriyle paylaşılması mümkün değil. Buna rağmen kargo şirketleri, alışveriş yapılan firma ya da onlarda oluşan bir güvenlik zaafiyeti sonrasında ele geçirilen bilgiler doğrultusunda söz konusu vatandaşlara gönderilen SMS’lerle vatandaşlar maalesef ki mağdur ediliyor. İkinci boyutu ise, vatandaşların dolandırıcılık hadisesi ile karşı karşıya kalmasıdır. Bunu avukatların isimlerinin kullanılması yöntemiyle uygulanması da ceza kanununun 158’inci maddesi gereğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna giriyor. Bu durumla karşılaştığımızda savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmamız gerekiyor."

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'SİZ ÖDEME YAPIN SONRA DAVA AÇARSINIZ'

Dolandırıcıların SMS gönderdiği Elmas İçyer Çiriş ise “Ben birçok alışverişimi internet üzerinden yapıyorum. İlk başta SMS geldiğince az da olsa şüphe ettim. Ancak araştırınca bunun bir dolandırıcılık olduğunu fark ettim. Beni arayanlardan belge istedim ya da ismi geçen avukatla görüşmek istediğimi söyleyince avukatın işinin olduğunu şimdi görüşemeyeceğini söylediler. Ben de ‘Evrak göndermezseniz ödeme yapmayacağım’ dedim. Onlar da ‘Siz ödemeyi yapın. Zaten haklı konumdasınız. Sonrasında dava açabilir, ödemeniz geri alabilirsiniz’ dediler. Bu konu hakkında önce 155’i arayıp beni arayan numarayı şikâyet ettim. Ayrıca suç duyurusunda da bulunacağım. Bu tür bilgilerimizin nasıl ve nereden alındığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.