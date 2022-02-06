Sağlık ve eğitime 500 milyon dolar yatırdı

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Medicana Grubu olarak; 30 yıllık köklü geçmişleri ile Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi arasında yer aldıklarını ifade eden Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, sağlık ve eğitim sektörlerine yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Eğitim ve sağlık yatırımlarında yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Bozkurt, “Ülkemiz açısından son derece önemli iki alana odaklanıyoruz. Bunlar ‘sağlık ve eğitim’. Medicana Sağlık grubu olarak 14 hastane ile hizmet veriyoruz. En son toplamda 205 milyon dolar yatırımla İzmir ve İstanbul Ataşehir’de iki hastanemizi devreye aldık. İzmir’deki hastanemiz 9 Eylül 2020’de, Ataşehir’deki hastanemiz ise 8 Mart 2021’de açıldı. İzmir’in en çok tercih edilen hastanelerinden biri olduk. Ataşehir’deki hastanemizde de benzer bir durum var. Bu hastanemizde çok ciddi vakaları tedavi edebiliyoruz. Sadece Ataşehir’den değil tüm bölgeden hastalarımız oluyor. Hastalarımızın 3’te 1’ini ise yabancılar hastalar oluşturuyor. Gelecekte bu oranın yüzde 50 seviyelerine gelmelerini bekliyoruz. İzmir Çeşme’de de butik bir hastane açmak için çalışmalara başladık. Çeşme’de yaz nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyor. Burada ciddi bir hastane ihtiyacı vardı. Bunu görerek yatırıma karar verdik. Bu yaz hastanemizi devreye almak istiyoruz. Burası da yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım” ifadelerini kullandı.

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TURİZME DE KATKI SAĞLIYORUZ

İstanbul’da Zincirlikuyu’da da bir hastane açmak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bozkurt, “Zincirlikuyu dışında İstanbul Ataköy’de de bir hastane açacağız. Türkiye’nin iki önemli lokasyonunda hastane açacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iki hastanemizde de tıbbın birçok dalını kapsayan iddialı hastaneler olacak. İki hastanemizin en büyük hedefleri arasında yurtdışı hastalarını ağırlamak var. İki hastanede de cironun yüzde 50’sinin yabancı hastalardan gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için altyapıları hazırlıyoruz. Hastane yakınlarındaki otellerle de anlaşma yaparak bir arada çalışmak istiyoruz. Sadece sağlığa değil turizme de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü sağlık turizmi için gelenlerin yaptığı ortalama harcama normal turiste göre kat kat daha fazla oluyor. Hastaların yanında gelen refakatçilerin de harcamaları çok yüksek oluyor. İki hastanenin toplam yatırım maliyetleri ise 200 milyon doları aşıyor” şeklinde konuştu.

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HEPSİ YATIRIMA DÖNDÜ

Son 3-4 yılda sağlık ve eğitim sektörüne yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yaptıklarının altını çizen Bozkurt, şunları söyledi: “Yaptığımız yatırımlar bu konjonktürde Türkiye için çok anlamlı rakamlar. Ne kadar kazandıysak bunu hep yatırıma dönüştürdük. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye’nin yatırıma, istihdama ihtiyacı var. Grubumuzda 10 bin kişi çalışıyor. Çoğu üniversite mezunu, Türkiye’nin önemli isimlerine istihdam sağlamış oluyoruz. Her meslek kutsaldır ancak ben eğitim ve sağlığı ayrı bir yere koyuyorum. Sağlık insanın geleceğine, eğitim ise insanların hayatına dokunuyor. Depremlerde, sellerde, afetlerde sağlıkçılar büyük önem taşıyor. Eğitimde de böyle. Okullara gittiğimde çocukların cıvıltısını duyunca mutlu oluyorum. Buradan mezun olan çocuklar ülke için faydalı birer birey olduklarında daha ne istenebilir ki. Eğitim benim 30 yıllık sevdamdı ve bu alanda yatırım yapabilmek çok ayrı bir sevinç kaynağı.”

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‘HEDEFİMİZ 100 KAMPUSA ULAŞMAK’

2018 yılında Medicana Eğitim Grubu’nu kurarak MBA Okulları ile eğitim sektörüne giriş yaptıklarını anlatan Hüseyin Bozkurt, “2019 yılında da Fenerbahçe Üniversitesi’ni akademik dünyaya kazandırarak, eğitim dünyasındaki yerimizi sağlamlaştırdık. MBA Okulları’nın yolculuğuna; 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Eryaman’da bulunan iki kampüsteki 250 öğrenci ve 50 çalışan ile başladık. Hemen ardından 2019 yılında İstanbul Çamlıca kampusu faaliyete geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik, toplumsal ve sosyal açıdan oldukça zorlu geçen pandemi dönemine karşın güçlü büyümemizi sürdürdük. 2021 yılında Bursa’da Özlüce ve İstanbul’da Kurtköy, Ümraniye, Halkalı-Atakent kampüslerinin yatırımını tamamlayarak 10 kampusa ulaştık. Hedefimiz 100 kampusa çıkmak. Bunların içinde franchislar da olabilir. Sonrasında da yurtışına açılmayı hedefliyoruz. Amacımız burada çocukların çok iyi bir yabacı dil öğrenmesi, iyi bir eğitim alması. Sadece derslerinin iyi olmasını hedeflemiyoruz, çocuğun yeteneklerine göre gelişmesini istiyoruz. Çok iyi ressamlar, edebiyatçılar ya da müzisyenler çıkacak okullarımızdan” diye konuştu.