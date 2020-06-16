Sağlık turizmi için gelene 7 gün hastane şartı

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelecek hastaların COVID-19 testlerinin sınırda ya da havaalanlarında değil, hastanelerde yapılması talimatı verdi. Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgede şu ayrıntılara yer verildi:

- Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili tedavi göreceği hastanede COVID-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacak.

- Kişiye, 7 günden önce ülkesine dönmek istemesi durumunda, PCR testi yapılacak. Negatif ise derhal hastane gözetiminde sınıra kadar uğurlanarak yolcu edilecek.

- Kişi Türkiye’de kalmak isterse hastanede tedavisi erken bitse bile en az 7 gün bekleyecek. 7 günü tamamladığında, PCR testi yapılacak. Negatif ise taburcu edilebilecek. Türkiye’de hastane dışında turist olarak konaklayabilecek.

- 14 günü tamamlaması durumunda COVID belirtisi yok ise test yapmaya gerek duymadan taburcu edilebilecek ve Türkiye’de turist olarak konaklayabilecek.

TURİZMCİLER TEMMUZU BEKLİYOR

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte turizm hareketi yeniden başladı. İlk olarak iç turizm faaliyetleri başlarken, yabancı turistin yeninden Türkiye’ye gelmesi için çalışmalar devam ediyor.

18 TAKSİT AVANTAJI

Seyahat yasaklarının ve kısıtlamaların kaldırılmasının, iç hat uçuşlarının başlamasının avantaj sağladığını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, tatil kredilerinin verilmesi ve konaklama satışlarında taksit sayısının 18 aya çıkarılmasının turizm sektöründe itici güç olduğunu vurguladı. Yağcı, desteklerin, sektörün canlanması için önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi. Özellikle iç turizmin hareketliliğin temmuz ayında daha da yoğunlaşacağını düşündüklerini belirten Yağcı, şunları kaydetti: “İç pazardaki hareketlilik başlıyor, rezervasyonlar da geliyor. Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran’dan sonra yoğunlaşacak. Yurtdışı pazarı için en önemli unsur uluslararası uçuşların açılması.”

UKRAYNA, BELARUS, KAZAKİSTAN

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Almanya’nın uçuş yasağını kaldırdığında asıl yoğunluğun başlayacağını söyledi. Türkiye’ye ilk turistlerin Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’dan olacağını anlatan Atmaca, “İç pazarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. Seyahat edenler var, tesisler açılıyor. Dış pazarın hareketlenmesi için bir an önce charter uçuşlarının başlaması gerekiyor” diye konuştu.