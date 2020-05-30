Sabuna koştuk

Özden Gül Eski fark yaratmış bir kadın. Profesyonel çalışma hayatının içindeyken, 5 Nisan 1994 kararlarının ardından eşiyle birlikte girdikleri sıkıntılı süreçten bir başarı hikâyesi yaratmış biri. Tam 32 yıldır çalışma hayatının içinde. 26 yıldır da Oriflame’de. 60 ülkede faaliyet gösteren doğrudan satış yöntemiyle kadınların en çok tercih ettikleri markalardan biri olan İsveçli kozmetik firması Oriflame’e girdiği günden beri başarısını katlayan, şirketin ‘dünya liderleri’ arasına giren Özden Gül Eski ile pandemi günlerinde konuştuk. Hem ilham verici hikâyesini dinledim hem de pandemi sürecinde değişen tüketici eğilimlerini değerlendirdik.

Özden Gül Eski, Köy Enstitülü bir babanın, ev hanımı bir annenin 3 çocuğundan biri. Uşak doğumlu. Babası Uşak Banaz’da kütüphane öğretmenliği yaparken o da kitaplar arasında büyümüş.

KÖY ENSTİTÜLÜ BABANIN KIZI

Başarılı bir şekilde okurken lise sonrasında Türkiye tarihinin sancılı dönemine denk gelmesi, yaşanan siyasi olayların etkisiyle üniversite eğitimi alamamış. Ama hemen çalışma hayatına adım atıp, kendini yetiştirmiş. İzmir’de büro malzemeleri satan bir şirkette profesyonel çalışma hayatına başlamış. Eşi de aynı şirkette çalışırken 5 Nisan 1994 yılında ikisi de aynı gün işsiz kalmışlar. Üstelik ev almak için dolar kredisi çektikleri zor dönemde. Kısa süren bocalama döneminden sonra eşi aldığı tazminatla kendi işini kurarken, Özden Gül Eski bir arkadaşının önerisiyle kozmetk ürün satışı danışmanlığını denemeye karar vermiş.

ANADOLU’NUN HER YERİNDE

Doğrudan satış sistemini öğrenip, tamamen bu işe odaklanması, bu işi yarı zamanlı değil tam zamanlı bir iş olarak kurgulayıp, tüm çevresini halka halka büyütmesiyle 1 yıl içinde Oriflame dünyası içinde en hızla yükselen danışman olarak başarılı bir çıkış yakalamış. İşte o günlerden bugünlere tam 26 yıldır da bu çıkışını sürdüren bir isim Özden Gül Eski. Onun kurduğu çekirdek kadroda uzun yıllardır Oriflame’de. Özden Gül Eski İzmir’de başlattığı Oriflame yolculuğunu Anadolu’nun her yerine genişletmiş. Bir gün Batman’da, bir gün Antakya’da. Türkiye’nin en sıkıntılı dönemlerinde de Anadolu’nun farklı coğrafyalarında kadınları toplayıp Oriflame’i ve satış sistemlerini anlatan, evde olduğu zamanlarda da bilgisayarının başında işleri yöneten bir kadın. Özden Gül Eski “Oriflame’in dünyada 60 ülkede binlerce satış temsilcisi var. Siz onlar arasından sıyrılıp yıllardır ilk 10-15’te yer alan biri oldunuz. Nasıl oldu bu başarı?” sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Şirketin İsveçli olması, tüm ürünlerin güvenilir olması, ARGE’ye büyük önem vermeleri avantaj. Sistemi de iyi anlayıp çok çalışınca yol aldım. Çok sevdim işimi. Daha önce bir şirketin lojistik bölümünde ve muhasebede çalışmıştım. Aslında bu sisteme önce kendime ürün almak için girip, sistemi tanımamla her şey değişti. 3 ay denerim dedim, ilk 11 ayda üst danışmam oldum. 26 yıldır devam ediyorum”

BAŞARISI ÖDÜLLENDİRİLDİ Oriflame’de danışman olarak işe başlanılıyor. Üst danışmanlık, liderlik, direktörlük, altın, safir, elmas executive veya başkanlık gibi farklı unvanlar var. Özden Gül Eski başkanlık unvanına yükselmiş bir kadın. Başarı basamakları arttıkça şirket yurtdışı seyahatleri, nakit ödemeler ve araç gibi ödüller veriyor. Özden Gül Eski bu başarıları sayesinde dünyada 100 farklı yeri görme fırsatı bulmuş. “İşimizin güzel yanlarından biri de bu. Şirket başarıyı ödüllendiriyor, eğitimi, yeteneklerin keşfedilmesini de destekliyor” diyor.

TALEPLER DEĞİŞTİ

Tam 26 yıldır en çok kişisel bakım ve makyaj ürünleri satılırken pandemi döneminde tüketicilerin taleplerinde büyük bir değişim yaşanmış. Oriflame de yelpazesinde bulunan farklı hijyen ürünleri ve sağlık desteklerinin üretimine ara vermeden devam edince en çok satış hijyen ürünleri ve bağışıklığı kuvvenlendirici ürünlerde yaşandı. Pandemi döneminde en çok sabun, sıvı sabun, şampuan, duş jeli, kolonya satışları artmış. Özden Gül Eski, “Kadınlar bu dönemde güzelliği değil hijyeni tercih etti” diyor.