Sabiha Gökçen’de dış hat yolcu sayısı yüzde 24 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi (İSG)den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2020 Ocak ayında geçen yolcu sayısı 2 milyon 931 bin 77 oldu. Açıklamaya göre Ocak ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dış hatta geçen yıl yaşanan çift basamaklı artış 2020 yılında da devam ediyor. Ocak ayında dış hat yolcu sayısı 2019 yılı ocak ayına oranla yüzde 24 artarak, 1 milyon 214 bin 654 oldu. İç hat yolcu sayısı ise 1 milyon 716 bin 423 oldu. Geçtiğimiz ocak ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 bin 491 adet uçuş gerçekleşti. Dış hat uçuş sayısı yüzde 11 artarak 8 bin 40 olurken, iç hat uçuş sayısı ise 10 bin 451 oldu.