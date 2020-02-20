Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu sayısı 177 bin kişi arttı

Ocak ayında 2 milyon 935 bin 618 yolcunun taşındığı Sabiha Gökçen Havalimanı, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını 177 bin 772 artırdı.



AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenlenen sefer ve yolcu sayısı yılın ilk ayında artış gösterdi.



Havalimanından ocak ayında 1 milyon 721 bin 39'u iç hat, 1 milyon 214 bin 579'u ise dış hat olmak üzere toplam 2 milyon 935 bin 618 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 757 bin 846 kişinin kullandığı havalimanında yolcu sayısındaki artış 177 bin 772 olarak hesaplandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın ocak ayında icra edilen sefer sayısı 18 bin 942 oldu. Uçuşların 11 bin 335'i iç, 7 bin 607'i dış hatta düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam 18 bin 939 sefer yapılmıştı.



YOLCULARIN YÜZDE 21'İ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN SEYAHAT ETTİ



Geçen ay hava trafiğindeki yoğunluk değerlendirildiğinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir saatte yaklaşık 25 sefer yapıldığı ve bu seferlerde ortalama 155 yolcu taşındığı hesaplandı.



Türkiye'de ocak ayında yapılan geliş-gidiş seferlerin yüzde 17'si Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli icra edilirken seyahatlerinde hava yolunu tercih eden yolcuların yaklaşık yüzde 21'i bu havalimanını kullandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı, ticari seferlerde de yoğun bir dönemi geride bıraktı. İç hatta 11 bin 96, dış hatta 7 bin 352 olmak üzere 18 bin 448 ticari sefer yapıldı.



Havalimanı, ocak ayında iç ve dış hattaki seferlerle taşınan, bagaj, kargo ve postada da önemli bir yük sırtladı. İç hatta 11 bin 258, dış hatta 15 bin 353 olmak üzere toplam 26 bin 611 ton yük icra edilen seferlerle nakledildi.