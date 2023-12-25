Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti hizmete giriyor

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Bakan Uraloğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin açılışı öncesi pistte incelemelerde bulundu.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKACAK

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Türkiye’de İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’mızın hava trafik kapasitesini en az

2 katına çıkaracağız” diye konuştu.

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EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR İNEBİLECEK

Yeni pist kapsamında altyapı ile birlikte tüm üstyapı tesislerinin de yenilendiğini anlatan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: “91 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi yaklaşık 1 yıldır tüm hava trafik sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermekte. 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecek. Ayrıca 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin m2 orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin m2 kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik.”