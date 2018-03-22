Saadet zincirinden 65 şirket radarda

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Tüfenkci, “Çiftlik Bank” tartışmalarının ardından, kamuoyunda “saadet zinciri” olarak bilinen yapıların denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Bakanlık denetimlerine göre piramit satış sistemi olduğu sonucuna varılanlar şöyle: “Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti., Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri, MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri, OWNCOIN Dış Ticaret AŞ, Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri, MMM Türkiye Temsilcileri, İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri, My Crypto World Türkiye Temsilcileri, Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi), Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri, Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi.”

ÇİFTLİK VE TARIM TEMALILAR

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Piramit sistem olduğu sonucuna varılan yapılar arasında, “Çiftlik Bank” olarak da bilinen Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yanında, tarım ve çiftlik temalı başka şirketler de yer aldı. Elit Çiftlik, Çılgın Tavuklar ve Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BB Çiftliği) isimli yapıların da piramit sistem olduğu belirlendi. Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret (Anadolu Farm), Myluckyfarm Tarım Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, https://ciftlik.im, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Çiftlik Geliri) ve Bizim Tavuklar isimli yapılara yönelik denetim süreci ise devam ediyor.