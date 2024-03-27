S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

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Türkiye ekonomisine duyulan güven her geçen gün artıyor. Uzun yıllardır istikrarlı büyüme performansı gösteren ve dünyada en iyi büyüme rakamlarına sahip olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye ilişkin olarak kredi derecelendirme kuruluşu S&P yeni rapor yayımladı.

Gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporuna göre Türkiye'nin büyümeye ilişkin puanı 60 baz puan artırıldı.

Böylece Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e çıkarıldı.