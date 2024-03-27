×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Güncelleme Tarihi:

#S&P#Türkiye#Ekonomi
S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 07:07

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltme kararı aldı.

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisine duyulan güven her geçen gün artıyor. Uzun yıllardır istikrarlı büyüme performansı gösteren ve dünyada en iyi büyüme rakamlarına sahip olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye ilişkin olarak kredi derecelendirme kuruluşu S&P yeni rapor yayımladı.

Gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporuna göre Türkiye'nin büyümeye ilişkin puanı 60 baz puan artırıldı.

Böylece Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#S&P#Türkiye#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!