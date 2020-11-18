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Ekonomi
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rüzgâr veri tabanı kullanıma açıldı

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Rüzgâr veri tabanı kullanıma açıldı
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), GTech işbirliğiyle rüzgâr enerjisi alanında Türkiye’nin kurulu gücünü ve inşa halindeki projeleri tüm detaylarıyla gösteren rüzgâr veri tabanını ‘www.tureb.com.tr’ adresinde kullanıma açtı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, veri tabanıyla rüzgârda Türkiye’nin hangi ilinde, hangi yatırımcının, hangi marka türbinlerle ne kadarlık gücü bulunduğu bilgisinin erişime açıldığını anlattı. Veri tabanında saatlik, aylık, yıllık elektrik üretimi ve oranlarına, rüzgâr santrallerinin Türkiye haritası üzerinde dağılımından, projelere, firmalara ve illere göre üretim miktarına kadar çok farklı verilerin eş zamanlı yer alacağını aktaran Yıldırım, “Türkiye’deki enerji sektörü dijitalleşme alanında son 5 yılda önemli mesafe katetti.

Rüzgâr veri tabanı sayesinde, hangi alanlarda verimlilik artışı ihtiyacı ya da yatırım fırsatları olduğu gibi bilgilere anlık erişilebilecek. Yatırımcılara, firmalara, projelere ve yıllara göre üretim miktarları da erişilebilen bilgiler arasında yer alacak” dedi. TÜREB’in kurumsal üyesi ve rüzgar veri tabanını geliştiren şirket GTech Kurucu Ortağı Mine Taşkaya da verilerin kontrolü ve optimizasyonunun tüm sektörlerde sürdürülebilirlik ve işlerin büyütülmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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