Rüzgâr veri tabanı kullanıma açıldı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, veri tabanıyla rüzgârda Türkiye’nin hangi ilinde, hangi yatırımcının, hangi marka türbinlerle ne kadarlık gücü bulunduğu bilgisinin erişime açıldığını anlattı. Veri tabanında saatlik, aylık, yıllık elektrik üretimi ve oranlarına, rüzgâr santrallerinin Türkiye haritası üzerinde dağılımından, projelere, firmalara ve illere göre üretim miktarına kadar çok farklı verilerin eş zamanlı yer alacağını aktaran Yıldırım, “Türkiye’deki enerji sektörü dijitalleşme alanında son 5 yılda önemli mesafe katetti.

Rüzgâr veri tabanı sayesinde, hangi alanlarda verimlilik artışı ihtiyacı ya da yatırım fırsatları olduğu gibi bilgilere anlık erişilebilecek. Yatırımcılara, firmalara, projelere ve yıllara göre üretim miktarları da erişilebilen bilgiler arasında yer alacak” dedi. TÜREB’in kurumsal üyesi ve rüzgar veri tabanını geliştiren şirket GTech Kurucu Ortağı Mine Taşkaya da verilerin kontrolü ve optimizasyonunun tüm sektörlerde sürdürülebilirlik ve işlerin büyütülmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.