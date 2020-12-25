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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Rusya'dan OPEC'e arz artışı talebi

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Rusya'dan OPEC'e arz artışı talebi
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Rusya OPEC'ın petrol üretiminde Şubat'tan itibaren 500 bin varil artışa gitmesini istiyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC+'ın petrol üretimini Şubat ayından itibaren günde 500,000 varil daha artırma önerisini desteklemeyi öngördüklerini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'dan oluşan OPEC+, üretim politikasını görüşmek üzere gelecek ay toplanacak. Salgın hastalık sonucu talepte oluşan daralma nedeniyle üretimi günde 7.7 milyon varil kısan OPEC+, Ocak ayından itibaren üretim kısıntılarını 500,000 varil azaltmaya karar vermişti.

OPEC+'ın 4 Ocak'taki toplantısında üretimin Şubat ayında 500,000 varil daha artırılmasını karara bağlaması bekleniyor. Novak Rusya'nın petrol üretiminin toparlanması için ideal etrol fiyatının varil başına 45-55 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

Novak gazetecilere yaptığı açıklamada "Olaylar normal ve istikrarlı devam ederse bu kararı destekleyeceğiz" dedi.

Novak Rusya'nın piyasaları sarsmamak için petrol üretiminde kademeli olarak artışa gitme kararını desteklediğini söyledi. OPEC+ ilk başta Ocak ayından itibaren petrol üretiminde 2 milyon varil artışa gitmeyi kabul etmiş daha sonra bu ayın başında daha küçük bir artışa karar vermişti.

Novak bu ayın başında üretim kısıntılarının Nisan ayına kadar 2 milyon varil azaltılmasını planladıklarını ifade etmişti.

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