MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'da piyasalar karışık açıldı
GeriEkonomi Rusya'da piyasalar karışık açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Rusya'da piyasalar karışık açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'da piyasalar karışık açıldı
Abone Olgoogle-news

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek 73,5 seviyesine, avro karşısında yüzde 0,2 düşerek 80,5'e geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasında dün varılan üretim kısıntısı anlaşmasına rağmen Rus piyasaları haftaya karışık seyirle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir nedeniyle aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), dün varılan OPEC anlaşmasının beklentilerin altında kalmasıyla haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 kayıpla 2.675 puana geriledi. RTS endeksi ise yüzde 0,1 artarak 1.142 puana çıktı.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek 73,5 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,2 düşerek 80,5'e geriledi.

OPEC tarafından dün gece yapılan açıklamada, OPEC adıyla bilinen 23 ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı duyurulmuştu.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 32,73 dolardan işlem görüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle