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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Rusya’da petrol üreticileri üretim kısıntısı süresini uzatacak

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Rusya’da petrol üreticileri üretim kısıntısı süresini uzatacak
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Rusya’da petrol üreticileri, Haziran sonunda bitmesi öngörülen petrol üretim kısıntısı süresini uzatmayı gündeme aldılar.

Rus basınında, petrol şirketlerinden adını açıklamayan yetkililere dayandırılarak verilen haberlere göre, üreticiler Mayıs başından bu yana uyguladıkları günde 2.5 milyon varillik kısıntının süresini Haziran sonundan da ileri tarihe öteleyecek.

Haberlere göre, Haziran sonundan sonra da sürdürülmesi düşünülen üretim kısıntısı süresinin, hangi zamana kadar uzatılacağına ilişkin bir tarih belirlenmedi.

Buna göre, üretim kısıntısı süresinin uzatılması önerisi, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak’ın, ülkenin önde gelen petrol üreticisi şirketleriyle yaptığı toplantıda gündeme geldi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden kaynaklar da, OPEC içinde de daha yoğun üretim kısıntısı üzerinde görüşmelerin sürdürüldüğüne dikkat çekiyor.

 

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