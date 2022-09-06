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Rusya pes etmiyor! Asya'ya daha fazla petrol gönderecek

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#Rusya#Petrol#Asya
Rusya pes etmiyor Asyaya daha fazla petrol gönderecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:34

Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov "Petrol fiyat sınırı uygulamasına Asya'ya daha fazla petrol göndererek yanıt vereceğiz" dedi.

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Rusya petrol ve doğal gaz alanındaki mücadelesini sürdürme kararı aldı. Avrupa'ya doğal gaz akışını kesen Rusya, AB ülkelerinde büyük kaosa neden oldu. AB üyesi ülkeler enerji dar boğazına girerken tasarruf tedbirlerini artırmaya başladı. Klima kullanımına derece sınırı getirilirken, sokak aydınlatmaları ve şirketlerdeki gereksiz elektrik harcamalarına kısıtlama geldi.

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G7'YE RUSYA'DAN CEVAP

Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov, G7'nin Rus petrolüne fiyat sınırı uygulama kararına cevap olarak Asya'ya daha fazla petrol gönderileceğini açıkladı.

Shulginov, Rusya ve ortaklarının ticaretin kolaylaştırılması için kendi sigorta sistemlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ AZALACAK

Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimini bu yıl azaltması bekleniyor. Uygulanan yaptırımlar nedeniyle sınırlanan enerji satışı nedeniyle petrolde yüzde 2, doğal gazda da yüzde 7 civarında üretim azalışı bekleniyor.

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AVRUPA'YA GİDEN DOĞAL GAZ HATTI NE ZAMAN AÇILACAK BELLİ DEĞİL

Bakan Shulginov, Kuzey Akım 1'in ne zaman faaliyete geçeceği konusunda bir karar alınmadığını, çalışmaların tamamlanması neticesinde karar verileceğini söyledi.

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#Rusya#Petrol#Asya

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