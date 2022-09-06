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Macron fiyat sınırını destekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Doğal Gaz#Fiyat Sınırı
Macron fiyat sınırını destekliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:22

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Rusya'dan boru hattıyla alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulaması önerisinin gelmesine destek vereceklerini söyledi.

 

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Enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa Birliği ülkeleri kışı zor geçirmemek için alternatif yollar arıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle ortaya çıkan AB-ABD-Rusya krizi ekonomileri derinden etkiledi.

Doğal gaz rezervi açısından dünyanın lider ülkelerinden olan Rusya enerji piyasalarındaki fiyatları altüst etti. Rusya, kendisine karşı cephe alan ülkelere doğal gaz akışını kesti ve böylece fiyatların yükselmesine neden oldu.

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FRANSA DESTEKLİYOR

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ise Rusya'dan boru hattıyla alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulamasına Fransa'nın destek vereceğini açıkladı.

Macron "AB Komisyonu, Rusya'dan boru hattıyla alınan doğal gaza fiyat sınırı önerisi getirirse Fransa bu öneriyi destekleyecek" dedi.

AB Komisyonu ise yaptığı açıklamada Rusya'ya yeni yaptırım çerçevesinde alınan doğal gaz için fiyat sınırı önerebileceğini duyurmuştu.

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#Fransa#Doğal Gaz#Fiyat Sınırı

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