Rusya ile ticarette ‘kazan-kazan’ modeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından konulan, karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerinin altını çizen Muş, “Biz dengeli bir ticaret ortaya koymak istiyoruz. Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Bu yıl karşılıklı ticaretin 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Muş, “Bu aslında ikili ticarette 100 milyar doların yakalanabilir bir hedef olduğunu gösteriyor. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzusundayız” dedi. Bakan Muş, üretimle alakalı alanlarda ilerlemek istediklerini belirterek, “Ticaretimizi karşılıklı olarak dengeli bir şekilde 100 milyar dolara çıkartmak konusunda Rus tarafıyla da mutabıkız. Onlar da bu hedefe ulaşmak istiyorlar. Biz dengeli bir şekilde bu ticaretin büyümesini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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