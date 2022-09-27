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Ruslar konuta geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Konut#Gayrimenkul
Ruslar konuta geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

Türkiye’den konut alan yabancılar sıralamasında 5 aydır zirvede yer alan Ruslar, seferberlik açıklaması sonrası talebi arttırdı. Son bir haftada Rus vatandaşlardan gelen talepte yüzde 40 seviyesinde artış olduğunu belirten sektör temsilcileri, “Türkiye’ye gelenler ilk etapta otele yerleşiyor ya da kiralık evi tercih ediyor. Daha sonra alıma geçiliyor. Önümüzdeki dönemde Ruslara satış artacak” dedi.

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Rusların Türk gayrimenkul piyasasına ilgisi giderek artıyor. Savaş sonrası Türkiye’de konut yatırımı yapan Ruslar, sıcak gelişmelerle birlikte talebi arttırdı. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanından sonra ilgi daha da arttı. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Rusya’da açıklanan seferberlik sonrası son bir haftadır Rus ilgisinde yüzde 40’a yakın artış yaşandı. Acentelerin, üreticilerin bu ilgiyi yaşadığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna hattında mevcut bir iyileşme henüz görünmüyor. Bu sebeple Türkiye’ye ilginin devam edeceğini düşünüyorum.”

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GEÇİCİ GÖÇ BAŞLADI

Markalı konut projelerine satış ve pazarlama hizmeti veren Mars Investment’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, son bir haftada ciddi bir taleple karşılaştıkların söyledi. “Türkiye’ye geçici göç hareketi başladı” diyen Bucak, “Konut alımı için arayan, bizzat satış ofisine gelenlerin sayısında yaklaşık yüzde 40 artış var. Süreç şöyle ilerliyor; Türkiye’ye gelenlerin büyük çoğunluğu önce otel ya da kısa dönem kiralamayı seçiyor. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege sahilleri ilk tercihler. Sonrasında bunların bir kısmı konut alıyor. Son taleple birlikte Ruslara konut satışında artış olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

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KİRA FIRSATÇILARI İŞBAŞINDA

Alanya’da emlak danışmanlık şirketi sahibi Ümit Becer, Rus vatandaşlardan yoğun kiralık ev talebi aldıklarını söyledi. Becer, “Alanya’da 4 mahalle yabancı ikametine kapatıldı. Son bir ayda da emlak piyasasında talep ve fiyatta düşüş vardı. Ancak Putin’in açıklamalarından sonra tablo değişti. Son günlerde çok fazla kiralama talebi geliyor. Bu talep kira fiyatlarını yeniden yükseltti. Mesela Alanya’da 3+1 evin kirası geçtiğimiz aylarda talebin zirve yapmasıyla 12 bin liraya çıkmıştı. Talep düşünce 8 bin liraya kadar geriledi. Şimdi evin sahibi ‘Ruslar yeniden geliyor 10 bin lira altına düşmem’ dedi. Bunun gibi örnekler bir haftada arttı” ifadelerini kullandı.

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Ruslar konuta geliyor

NİSANDAN BU YANA ZİRVEDE

Ülke genelinde ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışı 45 bini aştı. Ruslar 8 bin 155 konut ile ilk sırada yer alıyor. 2021’de Ruslar Türkiye’den toplam 5 bin 379 konut almıştı. Bu sayı 2020’de 3 bin 78 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl içinde değişim ise nisan ayında başladı. Ülke uyruklarına göre yapılan sıralamada Rusya geçmiş dönemde İran ve Irak’tan sonra 3. sırada yer alırdı. Bu yıl nisan ayında ise Rusya yüzde 186.6 artışla zirveye yerleşti ve hâlâ zirvedeki yerini koruyor. Ocak-ağustos döneminde yabancıların Türkiye’den konut aldığı illere baktığımızda ise İstanbul 17 bin 779 konut ile ilk sırada. İstanbul’u 13 bin 71 konut ile Antalya, 2 bin 261 konut ile Mersin, 2 bin 118 konut ile Ankara, 1.326 konut ile Bursa izliyor.

 

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#Rusya#Konut#Gayrimenkul

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