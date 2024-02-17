Ruslar Dubai ve Balkanlar’a kaydı, Almanlar atağa geçti... Turizmde Rusya yarışı

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2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden Antalya’ya yoğun göç yaşandı. Rusya ve Ukrayna’dan yaşanan göç sonrası yabancı nüfusun iki yılda iki kat artması Antalya’da konut ve kira fiyatlarını da yukarı çekti. Ancak Ruslar ikamet izinleri uzatılmadığı, konut ve kira fiyatlarının artması sebebiyle rotayı başka ülkelere kırdı. Ruslar özellikle Dubai, Sırbistan ve Karadağ’a gitmeye başladı. Turizmciler Dubai’de son zamanlarda Rus sayısının arttığını ancak henüz çok büyük rakamlar ifade etmediğini belirterek, “Antalya her zaman Rusya’nın bir numaralı turizm destinasyonu” dedi. 2023’te Rusya’dan 3 milyon 461 bin 762 kişi gelirken 2024’te ise bir önceki yılın rakamlarına ulaşılacağı hatta geçileceği belirtiliyor. Yine de sektör temsilcileri Antalya’yı en çok ziyaret eden ikinci pazar Almanya’nın bu yıl Rusya’yı geçebileceğini belirtiyor.

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DUBAİ’DE RUS SAYISI ARTTI

TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı ve Passo Turizm Genel Müdürü Hamit Kuk, “Ruslar lüks segmentteki tesislerden orta halli tesislere ya da orta halli tesislerden daha alt segmentteki otellere yönelmeye başladı” dedi. Rusların Dubai’ye yöneldiğinin bilgisini veren Kuk, “Son zamanlarda Dubai’de çok fazla Rus görülüyor. Dubai ile Antalya arasında özellikle konaklama açısından fiyat farkı olmadı. Gözlemimiz şu; Ruslar oturdukları evlerden sözleşmesi bitince ayrılıyor. Balkanlar’a, Karadağ’a gidenler de var. Bu yüzden Antalya’da konut ve kira fiyatları da düşmeye başladı” ifadelerini kullandı.

ANTALYA BİR NUMARA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da Antalya’dan Dubai ve Balkanlar’a giden Rusların çok fazla olmadığını belirtti. Kavaloğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Birçok pazar bize rakip olarak gösterilebilir. Fakat biz her zaman Rusya’nın bir numaralı turizm destinasyonuyuz. Çünkü Ruslar Antalya’da çok ehemmiyetli ağırlanıyor. Antalya’daki hizmet kalitesini diğer destinasyonlarda bulabilmeleri mümkün değil.”

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Kaan Kavaloğlu

ALMANYA’DAN ATAK

2024 yılında Antalya’ya 15 şehirden uçuşun devam ettiğini belirten AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Rus pazarının 2023 yılındaki rakamların yüzde 10 üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ukraynalılar ise farklı Avrupa ülkeleri üzerinden Antalya’ya geliyor. İngilizler 2024 yılında ilk defa 1.5 milyon kişiyi geçecekler. Almanlar’da da artış bekliyoruz. Bu sene Almanların normal şartlarda Rusya pazarını geçeceğini düşünüyorum. Ama savaşın bitme ihtimali Rusya’yı yine bir numaraya çıkarır” dedi.

UKRAYNALILAR BAŞKA ÜLKEDEN GEÇİŞ YAPIYOR

HAMİT Kuk, Ukrayna pazarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ukraynalılar genellikle başka bir ülke üzerinden geliyor. Savaş öncesi Ukrayna 1 milyon rakamını aşmıştı, artık gelen çok az insan var. Ama Polonya, Romanya üzerinden Türkiye’ye gelen var. Tabii Polonya’dan gelen Polonyalı sayılıyor, bu yüzden ayırt edilemiyor.”

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YÜZDE 10 BÜYÜME

Hamit Kuk, 2024 yılı beklentilerini ise şöyle anlattı: “Ruslara yönelik 2023 yılındaki erken rezervasyon rakamlarını yakaladık. Rusların yüzde 30’u erken rezervasyon yapıyor, yüzde 70’i de son dakikaya bırakıyor. Son dakika rezervasyonlarıyla beraber 2024’te Rus pazarının 2023’teki rakamları bulacağını ve yüzde 10 üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Antalya’ya en çok turist Rusya’dan geliyor, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada İngiltere, dördüncü olarak da Polonya geliyor. Bu yıl eğer Rus pazarı 2023’teki gibi kalırsa Alman pazarı geçebilir.”