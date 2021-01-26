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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

RUSI açıkladı: İngiltere'de salgın düzeyine ulaştı

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RUSI açıkladı: İngiltere'de salgın düzeyine ulaştı
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Royal United Services Institute (RUSI) adlı düşünce kuruluşuna göre, dolandırıcılık Birleşik Krallık'ta salgın düzeylerine ulaştı ve ulusal güvenlik sorunu olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.

Kredi kartı, kimlik ve siber dolandırıcılığın ölçeği, onu en yaygın suç haline geliyor ve yılda 190 milyar sterline mal oluyor. RUSI bir raporda, Birleşik Krallık istihbarat teşkilatlarının yanıt vermede daha büyük bir rol oynaması gerektiğini savunuyor.

BBC'nin haberine göre özel sektörle daha yakın çalışarak, polislerin daha iyi kaynaklara sahip olması gerektiğini de ekliyor.  Rapor, özel sektöre yönelik dolandırıcılığın ölçeğinin Birleşik Krallık'ın iş yapılacak bir yer olarak itibarını etkilediğini savunuyor.

İngiltere ve Galler Suç Araştırması, 2019-20'de kredi kartı, kimlik ve siber dolandırıcılık tarafından hedef alınan halk üyelerinde 3,7 milyon bildirilen olay tespit etti. En büyük mali zararı özel sektörde bulunuyor. 2017 yılına ait bir tahmin, işletmeler için dolandırıcılığın maliyetinin 140 milyar sterlin olduğunu gösteriyor.

 

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