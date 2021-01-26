RUSI açıkladı: İngiltere'de salgın düzeyine ulaştı

Kredi kartı, kimlik ve siber dolandırıcılığın ölçeği, onu en yaygın suç haline geliyor ve yılda 190 milyar sterline mal oluyor. RUSI bir raporda, Birleşik Krallık istihbarat teşkilatlarının yanıt vermede daha büyük bir rol oynaması gerektiğini savunuyor.

BBC'nin haberine göre özel sektörle daha yakın çalışarak, polislerin daha iyi kaynaklara sahip olması gerektiğini de ekliyor. Rapor, özel sektöre yönelik dolandırıcılığın ölçeğinin Birleşik Krallık'ın iş yapılacak bir yer olarak itibarını etkilediğini savunuyor.

İngiltere ve Galler Suç Araştırması, 2019-20'de kredi kartı, kimlik ve siber dolandırıcılık tarafından hedef alınan halk üyelerinde 3,7 milyon bildirilen olay tespit etti. En büyük mali zararı özel sektörde bulunuyor. 2017 yılına ait bir tahmin, işletmeler için dolandırıcılığın maliyetinin 140 milyar sterlin olduğunu gösteriyor.