Rus turist Türkiye’yi bekliyor

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 15 Nisan itibarıyla geçici olarak kısıtlanmış, 31 Mayıs’ta alınan ilave kararla söz konusu tedbirler 21 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Ancak Türkiye’de olduğu gibi Rusya’da da turizm sektörü koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin uzatılması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar nedeniyle vatandaşlara yönelik borcunun 30 milyar ruble (yaklaşık 400 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.



ANA ÜLKE KONUMUNDA

Rus tatil planlama servisi OneTwoTrip’in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova Türkiye’nin Rus turistlerin yurtdışında en çok talep gösterdikleri ülke olduğunu vurguladı. Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların turist akışında önemli etki yarattığını ifade eden Şelehova, “2021’in başından itibaren kısıtlamalara kadar Türkiye’de yapılan rezervasyonların payı, yurtdışında yapılan tüm rezervasyonların yüzde 25’iydi. Bundan sonra Ruslar genel olarak yurtdışına daha az uçmaya başladı. Nisan ayının ikinci yarısında yurtdışı rezervasyonların payı da yüzde 40 azaldı” ifadelerini kullandı. Turistlerin bir kısmının Rusya’nın güneyine, bir kısmının ise diğer bazı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Şelehova, şöyle konuştu: “Türkiye şu anda Rusya’da, aile tatili için ana ülke konumunda. Bu yılın haziran-ağustos döneminde uluslararası destinasyonlar için tüm uçak biletlerinin yüzde 19.4’ü Türkiye’ye yönelik. Açıkçası Ruslar, yakın gelecekte Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyorlar.”



İPTAL ETMİYORLAR

Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tez Tour’un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, AA muhabirine konuştu. Baranova, “Vatandaşların uzun zamandır bekledikleri tatillerini yapabilmeleri için popüler Türk tatil noktalarına uçuşların yakında tekrar başlamasını ve 2021 yaz sezonunun yeniden devam etmesini içtenlikle umuyoruz” diye konuştu. Kısıtlanan uçuşlar nedeniyle Rus turistlere çeşitli alternatifler sunduklarını anlatan Baranova, “Türkiye’ye gidemeyecek müşterilere, tatil tarihlerini sonbaharda ve bazı durumlarda temmuz ayına ertelemelerini teklif ediyoruz” dedi. Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin de 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60’tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirmişti.

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