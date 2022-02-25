Rus rublesi ne kadar oldu?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rus hava aracı böyle vurulduRus hava aracı böyle vuruldu! #Rusya
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Hadise hamile miHadise hamile mi?#Ece Erken
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
HABERLEREkonomi Haberleri

Rus rublesi ne kadar oldu?

#Ruble#Rus Rublesi#Rus Rublesi Ne Kadar
Rus rublesi ne kadar oldu

Rus ordusunun doğu Ukrayna'ya yönelik operasyonun karşısında Batı'dan gelen ağır yaptırım tehditlerinin etkisiyle Rus rublesi değer kaybetti. ABD Doları karşısında 89,85 seviyesine kadar gerileyen Rus Rublesi, dün 87,40-87,60 seviyelerine kadar düşmüştü. Peki Rus rublesi bugün ne kadar oldu?

Haberin Devamı

Ukrayna-Rusya gerilimi yükselerek devam ederken, gözler Rus rublesine çevrildi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Rusya piyasasında deprem yaşandı. Rus Borsasında tarihi düşüş yaşanırken; Ruble ise rekor seviyelere geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ekonomisini kilitlemeye yönelik yaptırım kararlarını açıklaması ile birlikte Rus rublesindeki değer kaybı artış gösterdi. 24 Şubat Perşembe günü 87,40 seviyelerine kadar gerileyen Rusya para birimi Ruble, bugün ABD Doları karşısında 0,48 değer kaybederek 83,85 seviyesine düştü.

RUBLE HAKKINDA

Ruble (Rusça: рубль), Rusya para birimidir. Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır.

1 Ruble 100 kapike bölünür. Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler ise Abhazya ve Kuzey Osetya'dır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ruble#Rus Rublesi#Rus Rublesi Ne Kadar

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya