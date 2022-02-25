Rus rublesi ne kadar oldu?

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Ukrayna-Rusya gerilimi yükselerek devam ederken, gözler Rus rublesine çevrildi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Rusya piyasasında deprem yaşandı. Rus Borsasında tarihi düşüş yaşanırken; Ruble ise rekor seviyelere geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ekonomisini kilitlemeye yönelik yaptırım kararlarını açıklaması ile birlikte Rus rublesindeki değer kaybı artış gösterdi. 24 Şubat Perşembe günü 87,40 seviyelerine kadar gerileyen Rusya para birimi Ruble, bugün ABD Doları karşısında 0,48 değer kaybederek 83,85 seviyesine düştü.

RUBLE HAKKINDA

Ruble (Rusça: рубль), Rusya para birimidir. Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır.

1 Ruble 100 kapike bölünür. Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler ise Abhazya ve Kuzey Osetya'dır.