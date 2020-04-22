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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı

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Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı
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Rus hükümeti, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın yüzde 50 hissesini Merkez Bankasından satın aldı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hükümeti ve Merkez Bankası arasında Sberbank'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sberbank'ın yüzde 50 hissesinin Merkez Bankasından 2,14 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) karşılığında satın alındığı kaydedilen açıklamada, tutarın, Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndan karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Sberbank'ın yüzde 1 hissesinin Merkez Bankasında geçici süreliğine kalacağı aktarıldı.

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