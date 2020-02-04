Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, Rus ekonomisi 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 1,3 büyüyerek 109 trilyon rubleye ulaştı.



Böylelikle, Rus ekonomisi yüzde 2,5 büyüdüğü 2018’in ardından büyüme hızını yavaşlatırken, ülke ekonomisinde 2019’daki en hızlı büyüme yüzde ile 9,7 finans ve sigorta, yüzde 3,2 ile otelcilik ve yüzde 2,7 ile madencilik sektörlerinde yaşandı.



Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus ekonomisinde büyümenin geçen yıl yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu. Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülke ekonomisi 2017’de yüzde 1,6 büyümüştü.



Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 düzeyinde büyümesi bekleniyor.