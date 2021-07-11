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Rize Çarşı Mahallesi'nde 79 m² daire ihale ile satılacak
Mülkiyeti Rize Belediyesi’ne ait daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık artırma ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihaleye katılmak isteyenler, 150,00-TL şartname bedelini Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediye Taşınmaz Servisi’nden alabilir veya ücretsiz görebilir.
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