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Riyad'taki konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den tepki

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Yunanistan#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 20:08

Suudi Arabistan'da devam eden 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nın bugünkü oturumunda konudan uzaklaşarak ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'e, Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından tepki gösterildi.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege katıldı. Dün akşam 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.

SAYGISIZLIK

Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.

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Riyadtaki konferansta Türkiyeyi hedef alan Yunan Bakana, Bakan Nebatiden tepki

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#Nureddin Nebati#Yunanistan#Türkiye

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