Ripple fiyatları yüzde 130 arttı! Büyük Ripple davası görüldü

Kripto para birimi Ripple’a ilişkin dava açıldı. ABD’de görülecek olan SEC davası öncesinde Ripple’da hızlı yükseliş sürüyor.

ABD sermaye piyasalarına yönelik otorite olan SEC, Aralık ayında finansal teknoloji şirket Ripple Labs’a XRP ihracı konusunda dava açmıştı. Dava ile birlikte kripto para XRP’de sert satışlar meydana gelmişti.

Genel kanı olarak ise davanın sonuçsuz kalacağı beklentisi hakim oluyor. SEC ve Ripple arasında herhangi bir anlaşma beklenmiyor.

SEC davayı XRP satışı kapsamında "yatırımcılara kayıtlı olmayan menkul kıymet satışı" gerekçesiyle başlatmıştı. Mahkeme nihai kararını 16 Ağustos'ta verecek.

YÜZDE 130 YÜKSELİŞ

Ripple 28 Ocak 2021 tarihinde 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugün ise Ripple 0,58 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece yaklaşık bir aylık sürede yüzde 130’un üzerinde primlenme yaşandı. Dava gelişmesiyle birlikte son bir günde kripto paradaki kayıp yüzde 7 oldu.

İŞLEMLERİ ASKIYA ALMIŞLARDI

SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda.