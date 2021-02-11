Ripple davası ne zaman? XRP davasının geçmişi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı.



XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsanında en çok rağbet gören kripto para birimiydi. Kripto para platformu olan Bitstamp,paylaştığı bir Twitter gönderisi ile ABD'de bulunan müşterileri için XRP işlemlerini ve mevduatlarını 8 Ocak 2021'de durduracağını açıkladı. Bitstamp'in yanı sıra ABD'de Bitwise ve Hong Kong'da OSL de XRP işlemlerini durduruyor.

RİPPLE DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak.