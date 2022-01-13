Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde ÖTV matrahı limiti düzenlemesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca son tabloyu paylaşırken uyardı: Omicron ağırlık kazandıkça vefatlara da yansıyabilirBakan Koca son tabloyu paylaşırken uyardı: Omicron ağırlık kazandıkça vefatlara da yansıyabilir#Koronavirüs
Fenerbahçede İsmail Kartal sahaya indi İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...Fenerbahçe'de İsmail Kartal sahaya indi! İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...#Fenerbahçe
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Meteoroloji uyarmıştı... Ve İstanbul’da kar yağışı başladıMeteoroloji uyarmıştı... Ve İstanbul’da kar yağışı başladı#İstanbul
Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldiBilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldi#Koronavirüs
HDPli Güzelin teröristle fotoğrafı... Bakan Soylu: Muhalefet gibi görmezden gelemeyizHDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafı... Bakan Soylu: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz#Süleyman Soylu
Beştepedeki toplantıda flaş karar: HÜRJETte seri üretime geçilecekBeştepe'deki toplantıda flaş karar: HÜRJET'te seri üretime geçilecek#Ankara
4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek#TBMM
Minik Ayşenurun ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attımMinik Ayşenur'un ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attım#Çocuk
HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktıHDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı! #HDP
Formula 2de Cemi neler bekliyor En başarılı pilot...Formula 2'de Cem'i neler bekliyor! En başarılı pilot...
ABDdeki skandal cinsel saldırı davası: Prens Andrewe kötü haberABD'deki skandal 'cinsel saldırı' davası: Prens Andrew'e kötü haber!#Prens Andrew
Afrika Kupasında skandal kararlar Maçı erken bitirdi, ortalık karıştıAfrika Kupası'nda skandal kararlar! Maçı erken bitirdi, ortalık karıştı#Afrika Kupası
Terim Don Kişot olmak istedi, işletme körlüğü var"Terim 'Don Kişot' olmak istedi, işletme körlüğü var"
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
HABERLEREkonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde ÖTV matrahı limiti düzenlemesi

#Özel Tüketim Vergisi#Otomotiv#Resmi Gazete
Resmi Gazetede yayımlandı Otomotivde ÖTV matrahı limiti düzenlemesi

Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

Haberin Devamı

ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özel Tüketim Vergisi#Otomotiv#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri