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Ekonomi
Haber Giriş: 22.06.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Renkli doppler ultrasonografi cihazı satın alınacak

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Renkli doppler ultrasonografi cihazı satın alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü’nce Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği’ne renkli doppler ultrasonografi cihazı alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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