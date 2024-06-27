Rengarenk yılbaşı hediyeleri Eminönü’nde... 10 liradan 10 bin liraya hediye fikirleri

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Yarın yılın son günü. Yılbaşı heyecanı evlerde, sokaklarda, dükkânlarda hissediliyor. Yılbaşı aynı zamanda hediyeleşmenin de günü. Hediye denilince de akla çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu Eminönü geliyor. Burada hem ekonomik hem de her zevke uygun alternatifler bulmak mümkün. 10 liraya da ürün bulabilirsiniz, 10 bin liraya da. Özellikle hediyelik eşya çarşısı Şark Han bu yıl rengarenk donatılmış. Dükkânlar yılbaşı süsleri, kar küreleri, mumlar ve çok daha fazlasıyla yeni yıl ruhunu yansıtıyor. Çarşı son derece hareketli. Herkes sevdiklerine hediye bulma telaşına girmiş durumda. Çarşı esnafı, “Artık son günlere girdik. Hediyesini alan aldı ama son günlere bırakanlar için birçok çeşit sunuyoruz” diyor.

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ÇEŞİT FAZLA SATIŞLAR İYİ

Biz de Eminönü, Tahtakale, Şark Han’ı gezdik; ailesine, arkadaşına, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak için hediye alternatiflerini ve fiyatlarını araştırdık.

Şark Han’da yılbaşı süsleri satan Ertuğrul Soysal, çarşıdaki hareketlilikten memnun olduğunu söyledi. Soysal, “Bu yıl geçen seneye göre dükkâna çok fazla çeşit getirdik. O yüzden satışlarımız da iyi gitti. Hatta gelen turistler kendi bölgelerine de ürün istedi, kargoyla gönderdik. En çok kar küreleri, kupalar, yılbaşı desenli mumlar ve yılbaşı ağaç süsleri satıldı” dedi. Tahtakale’de yılbaşı süsleri satan başka bir esnaf ise “Satışlar iyi gitti. Hatta bu yıl en çok Türkler alışveriş yaptı. Bunun nedeninin evlerde kutlama yapanların sayısının artması olduğunu düşünüyorum. Yılın son günleri fiyatları da biraz düşürdük. Özellikle kokina ve yılbaşı ağacı süslerini çok sattık” diyerek çarşıdaki hareketliliği aktardı.

EN UYGUNUNDAN EN PAHALIYA

Tahtakale’de daha çok yılbaşı ağacı ve süsleri satılıyor. Yılbaşı ağaçlarının fiyatı 200 TL’den başlıyor, 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ağaç süslerinin ise paketi 50 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çeşit bulmak mümkün. Kokina ise her dükkânda var. Demeti için en uygun 50 lira şeklinde fiyat aldık, buketi ise 250 lira. Ağaç için ışıklar var. Onların da fiyatı 100 liradan başlıyor. Vatandaşlar bazı ürünlere ‘pahalı’ dese de en uygun fiyatların Eminönü’nde olduğunu söylüyor.

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Şark Han’da ise fiyatlar ve ürünler daha da çeşitleniyor. Han’da 10 liraya yılbaşı konseptli minik magnetler ve bardak altlıkları da var 10 bin liraya müzikli, büyük ve hareketli lunapark şeklinde hediyelik eşya da.

YILBAŞI HEDİYE SEÇENEKLERİ

- En çok tercih edilen kar küreleri: 60-350 TL

- Yılbaşı konsepli yeni yıl kupaları: 60 TL

- Yılbaşı ağacı mumlar: 40-90 TL

- Yılbaşı topu şeklinde mumlar: 4’lü paket 120 TL

- Paket mum: 50 TL

- Nihale: 20 TL

- Bardak altlığı: 10 TL

- Peluş Noel baba figürleri: 800-2.500 TL

- Yılbaşı desenli tabaklar: 60 TL

- Biblolar: 500 TL

- Bere ve şapkalar:100 TL

- Yılbaşı desenli çorap: 60 TL

- Pijama takımları: 300 TL

- Tombala: 20-30-40 TL

- Desenli saç taçları: 75 TL

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- Hareketli, müzikli hediyelik eşyalar: 1.300-10.000 TL