‘Rekabetçiliği güçlendirecek’

Ekonomi Reform Paketini’ni hızla ilerleyen küresel yarışta Türkiye’nin konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sargın, şunları kaydetti: “Türkiye’nin küresel yatırım rekabetçiliğini arttıran, değerli bir adım olarak görüyoruz.

Açıklanan programın bir diğer vurgusunun, dünyadaki gelişmelere paralel olarak geliştirilen dijital dönüşüm gündemi olması memnuniyet vericidir. Dijitalleşme, hem mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması, hem de Türkiye’nin her geçen gün büyüyen veri ekonomisinde konumlanması açısından büyük önem taşımaktadır.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara