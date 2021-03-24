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Ekonomi
Haber Giriş: 24.03.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavı ilanı

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Rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavı ilanı

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 15 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Genel kadrosu, 10 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Hukuk kadrosu ve 5 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Bilişim kadrosu için personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yazılı sınav 24 Nisan 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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