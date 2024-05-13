×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Rekabet Kurumu Frito Lay Gıda hakkında soruşturma açtı

Güncelleme Tarihi:

#Rekabet Kurumu#Frito Lays#Soruşturma
Rekabet Kurumu Frito Lay Gıda hakkında soruşturma açtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 10:24

Rekabet Kurumu, Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarıyla bilinen Frito Lay GıdaSan. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açıkldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekile: 

Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarıyla bilinen Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ’nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Gözden KaçmasınKamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin detayları belli oluyorKamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin detayları belli oluyorHaberi Görüntüle

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; FRITO LAY hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Önaraştırma döneminde yapılan incelemelerde FRITO LAY’in ülkemizdeki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edilmiştir.

FRITO LAY Türkiye’de; Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips pazarında, Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet göstermektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rekabet Kurumu#Frito Lays#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!