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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Rehberi yayınladılar... ABD'den bankalara flaş çağrı

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Rehberi yayınladılar... ABD'den bankalara flaş çağrı

ABD Hazine Bakanlığı, çok taraflı kalkınma bankaları için yayımladığı enerji finansmanı rehberinde çağrıda bulundu. Bu bankalar tarafından finanse edilen fosil yakıtlar dışındaki enerji projelerinin destekleneceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim kriziyle mücadele politikası kapsamında "Çok Taraflı Kalkınma Bankaları İçin Fosil Yakıt Enerjisi Rehberini" açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu rehberde kalkınma bankalarının Paris Anlaşması'nın kalkınma hedefleriyle uyumlu temiz ve sürdürülebilir bir geleceğin sağlanmasına yardımcı olacak temiz enerji, inovasyon ve enerji verimliliğine öncelik veren yatırımlarının desteklendiği belirtildi.

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İklim kriziyle mücadelenin, temiz enerjiye yönelik önemli yatırımları gerektirdiğine işaret edilen açıklamada, belirli kriterlerin karşılanması durumunda, kalkınma hedefleri için kritik olan sınırlı fosil yakıt projelerinin desteklenmesi amacıyla, gelişmekte olan ülkeler için bir miktar esneklik sağlanacağı kaydedildi.

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Açıklamada, Hazinenin yeni rehberinin kömür ve petrol projelerine doğrudan yatırım desteğini sonlandırarak ve daha temiz enerji seçeneklerini teşvik ederek, emisyonları azaltmak ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için katı standartlar uygularken, kalkınma hedeflerini gerçekleştirmede yoksul ve savunmasız ülkeleri, çatışmalardan etkilenen devletleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini desteklediği ifade edildi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin, "ABD, gelişmekte olan ülkelerin güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olurken, çok taraflı kalkınma bankalarının istisnai durumlar dışında fosil yakıtlara verdiği desteği sona erdirmek amacıyla açık bir yol oluşturmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak iklim krizini ele almak için cesur ve proaktif adımlar atıyor." değerlendirmesinde bulundu. Yellen, 22 Temmuz'da da, kalkınma bankalarına iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla sermayeyi harekete geçirme çağrısında bulunmuştu.

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Temiz enerjideki büyümeye rağmen fosil yakıtların tüketimdeki payı değişmedi

 

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