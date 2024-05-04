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Randevulu teslimat yapacak

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#Anneler Günü#Randevulu Teslimat#Hepsiburada
Randevulu teslimat yapacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

Yaklaşan Anneler Günü ile birlikte, e-ticarette Anneler Günü hediye alışverişi hareketlendi. Hepsiburada, Anneler Günü’ne özel “randevulu teslimat” servisiyle bu özel günde annelerine hediyelerini bizzat veremeyenlere yeni bir hizmet sunuyor.

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Anneler Günü hediyesini Hepsiburada’dan satın alanlar, 11 veya 12 Mayıs teslimat gününü seçebilecek. Hepsiburada verilerine göre, bu sene alışılmış kozmetik, küçük ev aletleri ve moda ürünlerinin dışında elektronik ve teknoloji ürünlerine ilgi arttı. Akıllı cep telefonu, akıllı saat ve tabletlere olan ilgi geçen seneye göre artış gösterdi. Özellikle yeni nesil anneler için en çok aratılan ve satışları en çok artan hediye tablet oldu. Bu sene Anneler Günü hediye aramalarının diğer öne çıkanı ise “çeyrek altın” oldu.

 

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#Anneler Günü#Randevulu Teslimat#Hepsiburada

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