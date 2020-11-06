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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

PTT'den Öğretmenler Günü için indirim kampanyası

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PTT'den Öğretmenler Günü için indirim kampanyası
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PTT, öğretmenlerin yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerine 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan kampanya ile kargo taşımacılığında tüm öğretmenlere indirim sağlandı.
Kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım'a kadar yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulanacak. 

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