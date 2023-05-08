Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek... Uzman isim açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kurlular için olan 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürüleceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, Bağ-Kurluların 9 bin gün prim ödemek yerine 7200 gün prim ödeyerek emekli olabileceklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konunun detaylarını şu ifadelerle aktardı;

"Küçük esnaf olarak adlandırdığımız kuaför, bakkal, manav, lokanta, fotoğrafçı kasap vb. orta ve küçük ölçekli esnafların BAĞ-KUR primlerinin tıpkı SGK’lılarda olduğu gibi düşürülme suretiyle emeklilik haklarına daha erken yaşta ve daha az prim ödemek suretiyle ulaşmalarını sağlamış olacak.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Vergi mükellefi olan vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik ile ilgili BAĞ-KUR primini ödüyorlar. Normal şartlarda emekli olabilmeleri için 9 bin tam gün ödemeleri gerekiyor. Bunun karşılığı 25 yıla tekabül ediyor.

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İşveren yanında SGK’lı çalışan maksimum 7 bin 200 gün yani 25 yıllık hizmet süreci içerisinde 20 yıl çalıştıklarında 7 bin 200 güne ulaşıyorlar. Emeklilik hakkını elde etmiş oluyorlar.

PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENDİĞİNDE NE OLACAK?

Küçük ölçekli esnaflarımız tıpkı SGK’lılar gibi emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Hesaplaması ise 9 bin gün BAĞ-KUR’lunun prim ödemesi, 7 bin 200 gün SGK’lının prim ödemesi.

BAĞ-KUR’lu, vergi mükellefi olan vatandaş SGK’lılardan 1800 gün daha fazla prim ödüyorlar. Bunun karşılığı 5 yıla tekabül ediyor.

5 yılı her yılı 12 ay olarak düşünerek toplamda 60 ay yapıyor. Aylık SGK primi ödeyen bir vergi mükellefi 3 bin TL gibi bir para ödüyor. Yani toplamda SGK’lı vatandaşa göre 180 bin TL prim ödemek zorunda kalıyor.

Emekli maaşlarına bakıldığında BAĞ-KUR’un aylık bağlama oranı SGK’dan düşük olduğu için SGK’lılardan daha da düşük maaş alıyor. Hem daha fazla para ödemiş oluyor hem de daha düşük maaş almış ya da gün sayısı ödemiş oluyor.

KISMİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

Bir diğer durum ise kısmi emeklilik olarak adlandırılan emeklilik sistemi var. SGK’lılarda 15 yıllık bir hizmet süresi ve 3 bin 600’ü tamamladığınız sürece, kısmi emeklilik yani yaş şartını tamamladığınızda kadınlar 58, erkekler 60 yaşına geldiğinde 3 bin 600 günden 15 yıl hizmeti tamamladığında SGK’lılar emekli oluyor ama kısmı emeklilikte BAĞ-KUR’lular 15 yıllık hizmet süresini tamamlamış olsalar da bu sefer 5 bin 400 gün ödemeleri gerekiyor. Bu da 900 güne tekabül ediyor. 900 günün karşılığı 30 ay yapar. BAĞ-KUR’lu bu durumda SGK’lılara göre 90 bin TL daha fazla emekli primi ödemiş olur."