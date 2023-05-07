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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emekliye Zam#Kamu İşçisi Zam
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücrete zam açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 18:34

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve kamu işçilerinin zammı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Kamu işçileri için zammı da salı günü açıklayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı.

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "

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