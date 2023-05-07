Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı.

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "