Politika faizi nedir? Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri

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Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir. Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.



PARA POLİTİKASI KURULU NEDİR?



Merkez Bankası’nın her ay bir kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından belirleniyor. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşuyor.