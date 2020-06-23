Polis okulu arsasına 1.5 milyarlık proje

İstanbul’un en değerli lokasyonlarından birinde yer alan ‘Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’ arazisinin akıbeti belli oldu. Atatürk Havalimanı’na komşu, Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi’ndeki arsa 2 defa gelir paylaşım modeliyle mülk sahibi Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkmış, her iki ihale de istenen değeri bulmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bir dönem inşaat firmalarının kıyasıya yarıştığı alan için son sözü arsa sahibi Emlak Konut GYO söyledi.









180 KONUT 60 VİLLA

Emlak Konut bu alanda özel sektörle işbirliği yapmayacak, kendi projesini geliştirecek. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre arsada ‘Emlak Konut Florya Evleri’ adıyla bir konut projesi hayata geçecek. Projede 182 konut, 60 villa ver 12 ticari ünite inşa edilecek.

YÜKSEKLİK SINIRI

Emlak Konut GYO’nun bu arsa için yaptırdığı değerleme raporu ocak ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaşıldı. Rapora göre proje tamamlandığında değeri 1 milyar 456 milyon lirayı bulacak. Bölgedeki diğer arsa ve projelerle kıyaslamalara da yer verilen rapora göre projede dükkanlarda metrekare fiyatı ortalama 25 bin lira, konutlarda 18 bin lira olacak. İptal edilen ihale ilanlarında yer alan bilgilere göre de arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirilecek.

1978 yılından beri polis eğitim merkezi olarak kullanılan arazi, mart 2015’te Maliye Hazinesi mülkiyetinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetine geçmiş, mayıs 2017’de ise TOKİ ile imzalanan protokolle Emlak Konut GYO’ya satılmıştı.

8 MİLYAR LİRALIK SATIŞ YAPILDI

Emlak Konut GYO, 2 Haziran’da ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Emlak Konut projelerinden konut alanlara yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat imkanı sunulurken 0.69’dan başlayan faizle 180 aya kadar vade yapılıyor. Kampanyaya göre ev alan 24 ay taksit ödemiyor, ödemeler 3. yılda başlıyor. Polis okulu arsasında geliştirilen Emlak Konut Florya Evleri projesi de bu kampayaya dahil edildi. Haftasonu Florya projesinden önemli oranda satış da yapıldı. Kampanya kapsamında bugüne kadar toplam 8 milyar lira değerinde 5 bin 900 konut satıldı. Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alıyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan kampanyayla 10 bin konutun sahibini bulması bekleniyor.