Poldadot Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Dot Ne Demek? Kripto Para Poldadot Coin Nasıl Alınır?

Polkadot, birkaç özel blok zincirini tek bir birleşik ağda birbirine bağlayan bir protokoldür.

Polkadot Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Polkadot, farklı blok zincirlerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir protokoldür. Polkadot, birçok blok zincirinin ölçeklenebilirlik sorunları olduğu veya belirli noktalarda diğerlerinden daha iyi olduğu gözlemine dayanarak, tüm ekosistemin verimliliğini artırmak için kendilerini bunların üzerine yerleştirmeye çalışıyor.

Polkadot'un çalışması, diğer blok zincirlerininki ile el ele gider, izole bir sistem değildir. Polkadot böylelikle her birinin kuvvetinden maksimum düzeyde yararlanmaya çalışarak farklı zincirler arasındaki bağlantıyı kurar.

Polkadot, her birinin avantajlarından yararlanmak için birkaç blok zincirinin birbiriyle iletişim kurmasını istiyor. Her şeyin çalışması için, projenin 3 parçaya bölünmüş oldukça karmaşık bir sistem geliştirmesi gerekiyordu

Röle Zinciri; Polkadot'un tüm işlemlerin tamamlandığı ana blok zinciridir. 2020 testine göre, bu zincirin saniyede 1.000'den fazla işlemi doğrulayabileceği görülüyor.

Paraşütler; Aktarma Zincirine ek olarak çalışan bağımsız blok zincirleridir. Bu paraşütçülerin her biri çok özel bir görevde uzmanlaşmıştır ve bu tür bir eylemi gerçekleştirmemiz gerektiğinde çağrılacaktır. Parachain sayısı şu anda sınırlıdır, ancak zamanla gerektiğinde artacaktır.

Köprüler; Polkadot ağının Ethereum, EOS veya Bitcoin gibi diğer blok zincirleriyle etkileşime girmesine izin veriyor. Sonunda, en popüler blok zincirleriyle etkileşim kurmak mümkün olacaktır.

Bu sistemin 3 ana avantajından bahsedebiliriz;

Birlikte çalışabilirlik: Farklı blok zincirleri ve uygulamalar, zincirler arasındaki birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk sayesinde bilgi ve işlevsellik alışverişinde bulunabilir.

Daha fazla ölçeklenebilirlik: Polkadot, paraşütler olarak da adlandırılabilecek parçalama sayesinde birkaç blok zincirini paralel olarak çalıştırır.

Uzmanlık: Paraşütlerin her biri, güçlü yönlerine ve tıkanıklık düzeylerine göre çok özel bir göreve atanabilir. Böylece, bir zincir akıllı sözleşmelerle ilgilenebilir, diğeri daha hızlı işlemleri ve son bir işlem bilgisini daha düşük bir maliyetle gerçekleştirebilir.

Aktarma Zinciri Nasıl Çalışır?

Polkadot'un çalışmasına izin veren şey, Aktarma Zinciri'dir . Bu ağ blok zinciri, aday kanıtı adı verilen değiştirilmiş bir hisse kanıtı sistemi kullanır. DOT tokenlerini özel bir sözleşmede bloke ederek stake etmeye karar veren her kişi, işlemlerin Polkadot blok zincirinde gerçekleştirilmesine izin veren belirli bir rolü yerine getirebilir.

DOT Ne Demek?

DOT'lar, temel platform işlevlerini gerçekleştirmek için Polkadot ağının yerel belirteçleridir. Planck ise Polkadot ağ hesap en küçük birimdir. Diğer birimler ise;

Planck

Mikrodot (uDOT)

Millidot (mDOT)

DOT, olarak sıralanır.

Kripto Para Polkadot Coin Nasıl Alınır?

Bitcoin'in ve 21 milyon BTC'sinin aksine, DOT enflasyonisttir. Dolaşımda maksimum sayıda token yoktur. Doğrulayıcılar tarafından stake edilen DOT miktarına dayalı doğrulayıcı ödülleri ile enflasyon ilk yılda% 10 olacak şekilde tasarlanmıştır. DOT'un ilk işlevi, sahiplerine Polkadot yönetimi üzerinde tam kontrol uygulama hakkı vermektir. Diğer ağlar için küçüklere özel olan tüm ayrıcalıklar, DOT token sahiplerine verilecektir.

Bu, yükseltmeler ve protokol düzeltmeleri gibi istisnai olayların yönetimini içerir. Bu yönetişim işlevi, ağ maliyetlerinin yanı sıra para zincirlerinin eklenmesi için açık artırmaların hızının belirlenmesini de içerir. DOT'un ikinci işlevi, Polkadot protokolünün altında yatan fikir birliği mekanizmasını kolaylaştırmaktır. Polkadot, platformun para zincirleri arasında geçerli işlemlerin gerçekleştirilmesine ve işlemesine izin vermesi için DOT token sahiplerine güveniyor.

Ağa katılmak için gereken DOT, üstlenilen faaliyete, DOT'un kilitlendiği sürenin uzunluğuna ve toplam DOT hissesi sayısına bağlı olarak değişir. DOT'un üçüncü işlevi, " bağlama " adı verilen DOT'u bağlayarak yeni para-zincirler ekleme olasılığıdır. Stake etmede olduğu gibi, bu bir risk kanıtı biçimidir. Bu süreçte yer alan DOT tokenleri, bu nedenle tahvil süresi boyunca bloke edilir. Garanti süresi sona erdiğinde ve para-zinciri geri çekildiğinde bunu garanti eden cüzdanda serbest bırakılırlar.

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