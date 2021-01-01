Plastik poşetten 1.8 milyon varil petrol tasarrufu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın güncellenen Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliği ile 25 kuruş olan plastik poşet fiyatı değişmedi. Ancak bakanlık, manav, kasap, peynir, zeytin reyonlarında kullanımı artan hışır poşetlere alternatif olarak kese kağıdı veya kağıt çanta bulundurma zorunluluğu getirdi. Sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 17 Aralık’ta yapılan toplantıda marketler hem poşet ücretlerinin artırılmamasına hem de kese kağıdı ve kağıt çanta zorunluluğuna itiraz etti. Ancak bakanlık Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar güncellemesinde vergiler dahil poşet satış ücretini 25 kuruş olarak belirledi.

Yetkililer, 2020 yılında pandemi nedeniyle gıda perakende satışlarının özellikle de internet üzerinden satışların artmasına karşın plastik poşet kullanımına ilişkin şu bilgiyi verdiler: “2020 yılında perakende alışverişlerde yaşanan bu artışlara rağmen plastik poşet kullanımında yaklaşık yüzde 75 mertebelerinde azalma oranı yakalanarak 2019 yılında sağlanan başarı korunabilmiştir. 2020 yılındaki bu azalma oranını farklı çevresel ve ekonomik kazançlar üzerinden değerlendirmek gerekirse 2020 yılı uygulaması ile yaklaşık 8 bin 300 ton daha az sera gazı salınımı,3 milyon MWh enerji tasarrufu, 1.8 milyon varil petrol kullanım tasarrufu sağlanmış olduğu söylenebilir. Bu tasarrufun mali boyutu ise yaklaşık 1.8 milyar Türk Lirası olarak da ifade edilebilir.”

90 BİN TONA DÜŞTÜ

Canlı yaşamına doğrudan olumsuz etkiler gösteren plastik poşetlerin dolaylı olarak da gıda zinciri içine karışarak tüm canlı hayatı tehdit ettiğini vurgulayan bakanlık yetkilileri, 2018 yılında Türkiye’de bir yılda kullanılan plastik poşet sayısının 30 ila 35 milyar; kişi başı tüketiminin aylık 35, yıllık 440 civarında olduğunu anımsattılar. O dönemde yıllık 280 bin ton plastik poşet atığı oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, 1 Ocak 2019’dan itibaren başlayan ücretli poşet uygulamasıyla bu atığın 90 bin tona düştüğünü vurguladılar.