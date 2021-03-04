‘Plastik kaşık yerine tahta kaşık kullanın’

Tek kullanımlık plastik ürünlerin üretiminin ve ithalatının AB içinde yasaklandığını hatırlatan Bakanlık, “Sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın, tek kullanımlık plastik ürünler yerine metal, tahta, cam, karton gibi alternatif ürünlere yönelmeleri gerekmektedir” açıklaması yaptı.

PLASTİK ÜRÜNLER YASAKLANIYOR

Tek Kullanımlık Plastik Ürünler İle Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik’le ilgili firmalara yazı gönderen Ticaret Bakanlığı, AB içerisinde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmasının azaltılmasının amaçlandığı ifade edildi. Günlük hayatta sıkça kullanılan çatal, kaşık, bıçak, tabak gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin AB ülkelerinde yasaklanacağına dikkat çekilen söz konusu yazıda firmalara şu uyarılar yapıldı:

AB’YE PARALEL

“AB’nin söz konusu düzenlenmesine paralel olarak Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanan Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin ve Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya Girişinin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik, 18 Aralık 2020 tarihinde ise Alman Parlamentosu tarafından onaylanmıştır. Düzenlemenin, 3 Temmuz 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Buna göre tıbbi kullanımlar hariç plastik kulak çubukları, plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak, plastik karıştırma çubukları, polistirenden üretilmiş içecek bardakları, içecek kapları, tıbbi kullanımlar hariç pipetler, balon sapları, polistirenden mamul fast-food yemek paketleri gibi ürünlerin satışı, bu ürünlerin yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya sürülmüş olması şartıyla 03 Temmuz 2021 tarihinden sonra da mümkün olabilecektir.

METAL VE TAHTA

Geçiş süreci belirlenerek, korona nedeniyle stoklarda oluşan fazlalığın eritilmesi ve tüketime hazır ürünlerin imha edilmemesinin sağlanarak ekonomik zarar oluşmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, yönetmeliğin uzun vadedeki amacı, sıralanan ürünlerin üretiminin ve ithalatının yasaklanması suretiyle bu ürünlerin AB içerisindeki arzının ortadan kalkması olduğundan, söz konusu sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın, tek kullanımlık plastik ürünler yerine metal, tahta, cam, karton gibi alternatif ürünlere yönelmeleri gerekmektedir.”