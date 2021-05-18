Plastik devinde miras davası

Üç ay kadar önce Sakarya Ferizli’ye yapacağı 1 milyar liralık yatırım ile gündeme gelen yarım asırlık Irak Plastik’in kurucusu Dursun Irak geçen 16 Temmuz’da vefat etti. Baba Irak’tan geriye eşi ile 4 çocuğu kaldı.

Dursun Irak’ın ölümünden kısa süre sonra dev ‘miras’ ile ilgili kardeşler arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Şirkette yüzde 24 hissesinin olduğunu öne süren Zeril Aker Irak, 20 milyon lira sermayeli şirkete karşı dava açtı. Irak adına açılan davada, şirkete yönetim kayyumu atanması talep edildi. Dava dilekçesine göre, Baba Irak vefatından 1-2 yıl önce hisselerinin bir bölümünü kızına devretti. Ancak, Zeril Aker Irak’a geçen bu hisseler pay defterine işlenmedi.

TEMSİLCİ KAYYUM ATANDI

Dava dilekçesine göre, yapılan tüm çağrılara rağmen, şirketin diğer 3 hissedarı Köksal, Yılmak ve Hüseyin Irak kardeşler, bu talebi yerine getirmedi. Mahkeme, geçen 15 Nisan’da Zeril Aker Irak’ın 3.875 adet hissesini temsilen Nihat Aksoy’u temsilci kayyum olarak atadı. Aksoy, yargılama süresince Irak’ın hisselerinin şirketteki temsilcisi olacak. Yapılacak yargılama sonrası mahkeme davacı Irak’ı haklı bulursa, sahibi olduğu hisselerin şirket pay defterine işlenmesinin yolu açılmış olacak.

MİRAS DAVASI SÜRÜYOR

Davaya ilişkin görüşlerini almak üzere ulaştığımız Zeril Aker Irak’ın avukatı ve Irak Plastik AŞ avukatı, herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını bildirdi. Öte yandan, Dursun Irak’ın vefatı sonrası çocukları arasında açılan miras davası ise Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sürüyor.

YARIM ASRI DEVİRDİ

Irak Plastik 54 yıl önce, Trabzon’dan İstanbul’a gelen Dursun Irak tarafından kuruldu. Bahçe mobilyaları ve mutfak eşyaları üretimi yapan şirket, üretiminin yüzde 50’sini 70’i aşkın ülkeye ihraç ediyor. 400’e yakın çalışanı bulunan şirketin 2020 cirosu ise 300 milyon lira seviyesindeydi. Irak Plastik geçen Şubat ayında, Sakarya Ferizli’ye yapacağı 1 milyar liralık yatırımla adından söz ettirdi.

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